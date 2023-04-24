SAKARYA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Yeni Altay Tankının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Teslimi Töreni'nde konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ülkenin geleceği ve güvenliği açısından böylesine kritik bir projede 70 yıllık sanayicilik kültürüne sahip Tosyalı Holding'e güvenilmesinin, sanayide 50 yılı aşan şahsi tecrübelerine duyulan itimadın kendisini başından beri motive eden en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Tosyalı, bu projenin ülkenin savunma sanayi alanında oyun kurucu haline gelmesi yolunda önemli bir adım olacağı için heyecanlarının her geçen gün katbekat arttığını belirterek "Yeni Altay Tankı için yola çıktığımızda bu konuyu bir ticari mesele olarak görmedik. Aksine ülkemizin geleceği ve güven dolu yarınları için hep birlikte yola çıktığımız milli bir mesele olarak gördük. BMC ile böyle milli bir projenin parçası olmak bu gururu milletimiz ve devletimizle birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Tüm süreç boyunca devletimizin tüm kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile güçlü bir işbirliği içerisinde çalıştık." dedi.