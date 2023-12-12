Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.