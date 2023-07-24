Haber: Mert Osman Erman

Kiri Allan, 39 yaşında, dikkatsizce araç kullanma ve gözaltına alınmaya direnme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde, Başbakan Chris Hipkins'in kabinesinden ayrılan dördüncü bakan oldu.

Pazar gecesi başkent Wellington'da meydana gelen kazada can kaybı bildirilmedi.

Tutuklanmasının ardından eski bakan dört saat boyunca bir polis merkezinde gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemede daha sonra görünmesi gerekiyor.

Bayan Allan, Bay Hipkins'in "aşırı duygusal sıkıntı" çektiğini belirttiği kişi olarak şu anda milletvekili olarak görevine devam edecek.

Başbakan, bir basın toplantısında "özellikle adalet bakanının cezai bir suçla suçlanması durumunda görevini sürdürmenin sürdürülemez olduğunu anladığını" söyledi.

Aynı zamanda bölgesel kalkınma, koruma ve acil durum yönetimi bakanı olan Bayan Allan, yakın zamanda "kişisel zorluklar" nedeniyle bir süre izin almış ve sadece geçen pazartesi işe geri dönmüştü.

Geçen ay partnerinden ayrıldığını doğruladı ve ayrıca personelle olan zayıf çalışma ilişkilerine dair suçlamalarla karşı karşıya.

Bayan Allan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kişisel zorlukları işiyle birleştirebileceğine inanarak parlamentoya döndüğünü belirtti.

"Dünkü davranışlarım gösteriyor ki iyi değildim," dedi ve siyasetteki geleceğini düşüneceğini ekledi.

Bayan Allan, bir zamanlar İşçi Partisi'nin gözdesi olarak görülüyordu. Hatta eski başbakan Jacinda Arden'in bu yılın başlarında görevinden ayrılmasının ardından Bay Hipkins'in göreve gelmesinden önce onun yerine geçeceği tahmin ediliyordu.

İstifası, Bay Hipkins'in kendi partisinde "karmaşık" bir dönem olduğunu kabul ettiği en son gelişmedir.

Ulaştırma ve göçmenlik bakanı Michael Wood, haziran ayında sahip olduğu bir stok sahipliğiyle ilgili olası bir çıkar çatışmasını açıklamaması nedeniyle istifa etti. Bir ay önce gümrük bakanı Meka Whaitiri başka bir partiye katılmak için taraf değiştirdi.

Dört ay önce, polis bakanı Stuart Nash, bağışçılara gizli bilgi verdiği ortaya çıkınca da görevinden alındı.

Nisan ayında yapılan bir kamuoyu yoklaması, merkez solcu İşçi Partisi ile ana muhalefet Ulusal Parti arasında gelecek seçimde yakın bir yarışın olacağını öngördü.