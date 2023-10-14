Radio New Zealand'in (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda'da yapılan genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Christopher Luxon'un lideri olduğu muhafazakar Ulusal Parti, sayılan oyların yaklaşık 39,50'sini alarak ilk sıraya yerleşti, Başbakan Chris Hipkins önderliğindeki İşçi Partisi ise yaklaşık yüzde 26,50 ile ikinci sırada bulunuyor.

19 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme süreci, 19.00'da sona erdi, oy sayım işlemleri sürüyor.

Ülkede kayıtlı 3,8 milyon seçmen, parlamentodaki 120 sandalye için oy kullandı.