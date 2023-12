Haber: Damla Oya Erman

İki tamamen dekore edilmiş Hobbit Deliği, şimdi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Matamata kasabasının güneybatısındaki eski bir koyun çiftliği olan bu yer, 1998'de "Yüzüklerin Efendisi" yönetmeni Peter Jackson'ın ziyaretiyle büyük bir ilgi gördü. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda, Auckland şehrinin iki saat güneyinde yer alan bu çiftlik, üç orijinal "Yüzüklerin Efendisi" filmi ile ardından gelen Hobbit üçlemesinin arka planını oluşturdu.

Hobbit setleri, genellikle manzaralı tepelere inşa edilmiş cephe yapıları olmasına rağmen, 2002'den beri bir turistik cazibe merkezi olarak hizmet veriyor. Ancak, Hobbit Delikleri uzun bir süre ziyaretçilere kapalıydı.

Şimdi ise, bu iki Hobbit Deliği, ziyaretçilere tamamen dekore edilmiş bir iç mekan deneyimi sunmak üzere ilk kez halka açıldı. Filmde çalışan yetenekli çizerler ve tasarımcılar tarafından ustaca yeniden yaratılan iç mekanlar, ziyaretçilere sanki bir Hobbit'in evinin içindeymiş gibi hissettirecek.

Hobbiton Film Seti turu, yetişkinler için 120 NZ doları (yaklaşık 74 ABD doları) ve 17 yaş altındaki çocuklar için 60 NZ doları (yaklaşık 37 ABD doları) olarak fiyatlandırılıyor. Tur, artık Hobbit Delikleri de dahil olmak üzere genişletilmiş bir deneyim sunuyor.

Peter Jackson, bu Hobbit Delikleri'nin ziyarete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Hobbiton'un hala favori "Yüzüklerin Efendisi" film konumu olduğunu belirtti. Artık ziyaretçilere kapılarını açan Hobbit Delikleri, Tolkien'ın kitabından çıkartılmış gibi görünüyor ve ziyaretçilere kapılarını açmak için harika bir iş çıkaran ekibi övdü. Hobbit Delikleri'nin iç mekanlarını keşfetmek, Hobbiton turunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her iki deliğin de birbirinden "hafif farklı bir iz bırakan" ancak her ikisinin de "ziyaretçilere benzer bir deneyim sunmak üzere tasarlandığı" belirtiliyor. Her delik, Hobbiton'un "tamamen tema odaklı odalar labirenti" olarak tanımladığı şeyi içeriyor: giriş holü, yatak odaları, banyo, mutfak, yemek odası, kiler ve oturma odası. Lord of the Rings hayranları için her iki alanı da keşfetmek davet edici olacak, bu sayede ziyaretçiler her bir alanı incelemeye ve keşfetmeye davet ediliyor. Ancak daha uzun konuklar biraz eğilmek zorunda kalabilir.