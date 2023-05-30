ANTALYA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının, sosyal medya hesabından deniz fenerinin son durumu paylaşıldı.

Paylaşımda, "Işık ülkesinde 600 yıl sonra yeniden. Yüzde 85'i tamamlandı. 21 metredeyiz. Patara Deniz Feneri" ifadelerine yer verildi.

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fenerin son basamağı olan 67'ncisinin yerleştirildiğini, basamakların üstüne kemerli bölümün taban taşlarının geleceğini belirtti.

Roma'nın en tanınan imparatorlarından Neron tarafından 64 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunamiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.