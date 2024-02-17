TRT'den yapılan açıklamaya göre, savaşçıların merak edilen taktikleri, kullandıkları silahları ve içinde yer aldıkları unutulmaz savaşlar tarihi "Yenilmez Savaşçılar" ile ekranlara taşınacak.

Savaşçıların sadece savaş meydanlarına değil, aynı zamanda tarihe de nasıl damga vurduklarını ele alan yapım, yarın saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında yayınlanacak.

Toplam 10 bölümlük belgesel serisi Yeniçeriler, Deliler, Hun Kartal Savaşçıları, Moğol Süvarileri, Spartalılar, Roma Lejyonerleri, Makedon Hoplitleri, Pers Ölümsüzleri, Viking Berserkerleri ve Memlük savaşçılarını konu alıyor.

Yönetmenliğini Mecit Güven'in üstlendiği belgeslin ilk bölümünde, Viking Çağı'nın önemli savaşçılarından Berserkerlerin askeri eğitimleri, taktikleri, silahları ve unutulmaz savaşları ekranlarda olacak.