Ankara

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Kepez ilçesi Dokuma Özgürlük Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Tütüncü, "1344" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, seçimlerin Antalya'ya, demokrasi kültürüne, Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.





Yarından itibaren 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:

"Yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek, yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Eşimle birlikte vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. 80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanyayı yürüttük. Bu kampanya kapsamında da hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi anlattık adaylar olarak. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin olacak. Onların verdiği karar başımızın, gözümüzün üstüne olacak. Onlar en iyi şekilde takdir edip, en iyi şekilde kararları vereceklerdir, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi."

Seçimden Antalya'nın, Türkiye'nin, sevginin, barışın, kardeşliğin kazançlı çıkmasını temenni eden Tütüncü, kampanya sürecinde de çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.

Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir." diye konuştu.





AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, oyunu kullandı

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oyunu kullandı.

Nilüfer ilçesindeki Gümüştepe İlkokulu'na eşi Sevinç Aktaş ve kızıyla gelen Alinur Aktaş, 2294 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile partililerin de eşlik ettiği Aktaş, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde geçmesini diledi.

Aday sıfatının yanında vatandaşlık görevi gereği oyunu kullandığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Temennimiz suhulet içinde, kavgasız gürültüsüz, vatandaşlarımızın oyunu rahatlıkla kullandığı bir seçim olsun. Vatandaşlarımızın iradesi sandığa yansıyacak, 5 yıl boyunca ilçelerimizi, Büyükşehir Belediyemizi yönetecek meclis üyelerimizi ve başkanlarımızı seçeceğiz. Adaylığımın yanı sıra bireysel olarak ülkem adına, şehrim adına en güzelinin olması en büyük temennimdir. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz var, inşallah Bursalı hemşehrilerimiz bu vazifeyi bir kez daha tevdi ederse canla başla çalışıp en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Hava da güzel, Allah yardım etti, yağmur ve soğuk yok. Böyle bir bahar havasında herkes rahatlıkla oyunu kullanmaya geliyor."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, oyunu kullandı

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'na gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1192 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediyesi başkan adayı olan Sekmen, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların bir tercihte bulunacağını belirten Sekmen, "Vatandaşlarımızın bir tercihi olacak ve kendilerini yerelde yönetecek büyükşehir, ilçe belediyesi ve meclis üyelerini seçecek." dedi.

"Allah ülkemizi birlik, beraberlikten ayırmasın"

Sekmen, seçilmesi halinde vatandaşların sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"10 yıldır yaptığımız hizmetler halkımız tarafından teveccüh gösterilmesi, teşkilatlarımız ve genel merkezimizin Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildim. İnşallah vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözüme kavuşturmak bize nasip olur. Allah ülkemizi birlik, beraberlikten ayırmasın. İpi göğüsleyen inşallah halkımızın talepleri doğrultusunda devletin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek gen güzel hizmetleri vermelerini temenni ediyorum."

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, oyunu kullandı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda yaptı.

Nebi Hatipoğlu, eşi Nazlı Hotiç Hatipoğlu ve çocuklarıyla oy kullanacağı okula geldi.

Oy verme işlemi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Hatipoğlu, kampanya sürecinde seviyeli, kimseye iftira atmayan ve ötekileştirmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Yorucu bir seçim dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu,"İnşallah seçim sonucunu da bu şekilde kavgasız, gürültüsüz temiz bir şekilde kapatırız. Biz seçim dönemi boyunca hemşehrilerimize vaatlerimizi verdik, ne yapabileceğimizi anlattık. Artık son söz hemşehrilerimizin. Biz hemşehrilerimizin vereceği her karara saygılıyız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





Hatipoğlu'na eşlik eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yoğun bir tempoda seçim çalışma süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Herkesin çok yorulduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"İnşallah bugün bu işin sonuna gelindi. Şehrimiz, ülkemiz adına güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyoruz. Tabii ki biz her zaman 'AK Parti olarak hazırız, kararlıyız' dedik. Bu süreci en iyi şekilde yönettik. Hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nebi Bey hem de ilçe başkanlarımızla beraber kırmadan, dökmeden, üzmeden her kesime dokunacak bir noktada projelerimizi açıkladık. İnşallah bundan sonra karar Eskişehir halkımızın. Onların da ferasetli davranacaklarına inanıyoruz. 25 yıldan beri tıkanmış olan şehrimizin önünü açacaklar, buna inanıyoruz."

Konuşmaların ardından kayıtlı olduğu sandığın bulunduğu sınıfa geçen Hatipoğlu, oyunu eşiyle 1288 numaralı sandıkta kullandı.

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Büyükkılıç, oyunu kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Büyükkılıç, Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi'nde oyunu kullandı.

Seçim kampanyasının seviyeli geçtiğini, Kayseri'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirten Büyükkılıç, "Çok şükür huzur ortamında oylarımızı verdik. Allah, hayırlı uğurlu eylesin. Cenabıallah vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı, bu anlayışla da yaşamayı, bu duygulara sahip çıkmayı her zaman bizlere nasip eylesin. Akşam, milletin ortaya çıkacak olan kararına saygı duyacağız. Ona göre herkes yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, oyunu kullandı

İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'ne eşi Figen ve annesi Semra Büyükakın ile gelen Tahir Büyükakın, 1161 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde, tam bir demokrasi bayramı şeklinde geçmesini temenni etti.

Bu konuda herkese sükunet çağrısı yaptıklarına değinen Büyükakın, "Seçimlerden sonra ortaya çıkan sonuçlar, şehirlerin, mahallelerin yönetiminde halkın tercihlerinin yansımasıyla ortaya çıkacak. Halkın tercihlerine saygı duyulacak. Bunu da sükunetle karşılamak lazım." diye konuştu.

Büyükakın, kardeşliğin ve huzurun bozulmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğin, komşuluğun çok daha kıymetli olduğunu, aslolanın şehirlerin güzelleşmesi, insanların mutluluğu olduğunu unutmadan bu seçimleri yapmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay oyunu kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Uğur İbrahim Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulundaki 2317 Numaralı sandıkta oy verdi.

Vatandaşlara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Altay, şunları söyledi:

"Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, oyunu Bodrum'da kullandı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, oyunu Bodrum ilçesinde kullandı.

Gölköy Mahallesi'ndeki Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlk ve Ortaokulu'na ailesiyle giden Ayaydın, oyunu 1204 numaralı sandıkta kullandı.

Okul girişinde bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Ayaydın, gazetecilere, demokrasinin gereği olarak bugün oyunu kullandığını söyledi.

Kendisi için çok önemli bir gün olduğunu belirten Ayaydın, "Bugün benim için çok daha farklı, çok daha önemli bir gün. Bugün yaşamış olduğum Muğla'nın sorunlarını çözmek için aday olarak oyumu kullandım. Benim için çok farklı bir gündü. İnşallah sonuçlar başta Bodrum'a, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile ilgili de konuşan Aydın Ayaydın, "Ahmet Aras'ın bana oy verdiğine eminim. Hiçbir kuşkum yok." diye espri yaptı.

Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.





CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, oyunu Bodrum'da kullandı

Bodrum Yahşi Eğitim Uygulama Okulu'nda 1422 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ahmet Aras, gazetecilere, "Bugün çok önemli bir gün hepimiz için kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için. 5 yıllık Bodrum Belediye başkanlığı görevinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışına girmiş olduk, çok iyi bir çalışma yaptık." dedi.

Aras, seçimlerin Bodrum'a, Muğla'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanmak kadar oylara sahip çıkmanın da önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Islak imzalı tutanaklar ilçe seçim kurullarına teslim edilene kadar görevimizin başında olmak durumundayız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, oyunu kullandı

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, oyunu kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na gelen Alemdar, oyunu 1076 nolu sandığa attı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Alemdar, gazetecilere, bugünün demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Ülkenin her noktasında sandıkların kurulduğunu belirten Alemdar, "İnsanlarımız tercihlerini yapmak için akın akın oy kullanacakları sandıklara doğru gidiyor. Sabah teşkilatımızın sevkiyatını yaptıktan sonra sandık müşahitlerimizin, sandık başkanlarımızın okullarına ulaşmalarının ardından eşim ve çocuklarımla okula geldik, oyumuzu kullandık. Şimdi buradan ayrılıp görevimizin başına döneceğiz." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı oyunu kullandı

Armutalan Mahallesi'ndeki Ahu Hetman İlk ve Ortaokuluna gelen Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, eşi, kardeşi ve annesiyle ailesiyle birlikte 1180 numaralı sandıkta oy verdi.

Kendi açılarından çok güzel bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran Yazıcı, kendilerine destek veren herkese sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye ve Marmaris için hayırlı bir seçim olmasını dileyen Yazıcı, "Marmaris gerçekten de her şeyin en iyisine layık. Marmaris'e güzel gelecek diye düşünüyorum. Biz bir rekabet getirdik bu rekabet inşallah Marmaris'e fayda getirir." değerlendirmesinde bulundu.