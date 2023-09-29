Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana, Mersin ve Adıyaman'da görev yapan üç doktorun aynı gün intihar ederek yaşamına son verdiğini söyledi.

Türkiye'de hekimlerin büyük bir depresyonda olduğunu ve ezildiklerini savunan Gergerlioğlu, bu yüzden ülkeden gitmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Yargıtay'ın, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadığını hatırlatan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın hak ihlaliyle ilgili başvurusunu 5 Ekim'de görüşeceğini belirtti.

Gergerlioğlu, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesinin kararından önce aceleyle karar verdiğini ifade ederek, kararı kabul etmediklerini söyledi.

Can Atalay'ın suçlu olmadığını savunan Gergerlioğlu, "Bu karara karşı çıkıyoruz. Can Atalay hukukçuluğunu yapmıştır. Suçlu değildir, istedikleri kadar onasınlar." dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden "Kanun Hükmü" adlı belgeselin çıkarıldığını anımsatan Gergerlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Gergerlioğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, KHK zulmünü bitireceğini söylemiştin. Neredesin? Belediyenizin himayesindeki bir festival, filmi göstermiyor." değerlendirmesini yaptı.

AA