TBMM (AA) - Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'deki FEDAŞ işçilerinin insani koşullarda yaşamak için grev yaptıklarını belirtti.

Grevin 31 gündür devam ettiğini dile getiren Kordu, işçilerin; maaşlarının yükseltilmesini, iş yükünün azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.

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İşçilerin taleplerine kulak verilmediğini iddia eden Kordu, "FEDAŞ işçilerinin özlük haklarına yönelik taleplerinin karşılanması gerekir. Biz işçilerimizin bu haklı mücadelesinin yanındayız. Yetkililerin işçilerle diyalog kurmasını bekliyoruz." diye konuştu.