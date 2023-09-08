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İşçilerin taleplerine kulak verilmediğini iddia eden Kordu, "FEDAŞ işçilerinin özlük haklarına yönelik taleplerinin karşılanması gerekir. Biz işçilerimizin bu haklı mücadelesinin yanındayız. Yetkililerin işçilerle diyalog kurmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Grevin 31 gündür devam ettiğini dile getiren Kordu, işçilerin; maaşlarının yükseltilmesini, iş yükünün azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.

TBMM (AA) - Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'deki FEDAŞ işçilerinin insani koşullarda yaşamak için grev yaptıklarını belirtti.

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