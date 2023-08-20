Haber: Damla Oya Erman

En az 60 kişi, teknenin Cape Verde kıyıları açıklarında kurtarıldıktan sonra öldüğü varsayılıyor, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Perşembe günü açıkladı. Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Sınırları Yürümek) ise ölü sayısını 92 olarak açıkladı ve teknenin Senegal'den ayrıldığında 130 kişi olduğuna inandığını belirtti.

Teknenin içinde olan bazı aile üyeleri, 20 Temmuz'da Caminando Fronteras'a başvurarak, yaklaşık 10 gün önce Senegal'den Kanarya Adaları'na gitmek üzere ayrılan yakınlarının karaya ulaşmadığını belirtti. Kuruluşun kurucusu ve direktörü Helena Maleno Garzón, ailelerin durumunu 20 Temmuz'da İspanya, Senegal, Moritanya ve Fas makamlarına ilettiklerini söyledi.

"Kurtulanlar, yağlarının bittiğini ve yeterli yiyecek ve suyun olmadığını anlattı. İnsanlar tek tek öldü. Eğer [yetkililer] orada kalsalardı ve onları arasalardı, kimse ölmezdi" dedi Garzón.

Garzón ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınır gözetleme ajansı Frontex'in bölgede faaliyet gösterdiğini, Senegal ve Moritanya donanmalarıyla işbirliği yaptığını iddia etti. Denetim gemilerinin bölgede tekneleri aradığını ve göçmen rotalarını izlediğini, ancak gerektiğinde yardım sağlamadığını söyledi.

"Politik Avrupa insanları ölmeye terk etti. Basit. Onları aramazsanız veya kurtarmazsanız, bu olur" diye ekledi Garzón.

Caminando Fronteras daha önce yaptığı açıklamada, "arama çabalarının gerçekten yapıldığının farkında olduğunu, ancak yeterli olmadığını düşündüğünü" belirtti. STK, teknelerin kolayca kaybolabileceğini veya rotadan sapabileceğini ve "daha fazla hayat kurtarabilecek daha büyük arama kaynakları talep ettiğini, ancak yetkililerden herhangi bir yanıt almadığını" ifade etti.