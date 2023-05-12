İstanbul

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından konu hakkında birçok isim değerlenlerdimede bulundu. Gazeteci Yılmaz Özdil ise gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "FETÖ infaz ediyor, CHP'liler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"Hiçbir bahaneleri kalmasın"

İnce açıklamasında, Saraya giden CHP'li den başlayarak, "Saraydan para aldı, çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, para aldı, parayı geri mi ödeyecek?' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın." ifadelerini kullandı.