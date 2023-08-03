ANKARA AA- YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, üniversite tercih dönemine ilişkin adaylara önerilerin bulunduğu mesaj yayımladı.

Özvar mesajında, tercih yapacak adayların eğitim ile kariyer hedeflerine yönelik heyecanını ve azmini yakından takip ettiklerini belirtti.

Adayların, meşakkatli sınav sürecini başarıyla tamamlayarak, yükseköğrenim yolculuğunda elde etmeyi arzuladığı hedeflere ve hayallere bir adım daha yaklaştığını ifade eden Özvar, 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih döneminin içerisinde olduklarını hatırlattı.

Tercih döneminin adayların geleceğinin şekillenmesinde çok önemli kararlar vermesi gereken bir süreç olduğunu kaydeden Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak bu sürecin kolaylaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptıklarını belirten Özvar, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptık. Öncelikle depremzede öğrencilerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürece bir nebze de olsa olumlu katkı sağlayabilmek için onlara özel bir kontenjan tanımlaması yaptık. Milletimizin baş tacı gazi ve şehitlerimizin yakınlarına da ayrı bir kontenjan tanımladık. Bu kontenjanlara ek olarak, 34 yaş üzeri kadınlarımıza da tercih kılavuzunda özel bir kontenjan sağladık.

Sağlanan bu kolaylık, geçmişte yükseköğrenim imkanlarına tam olarak erişememiş olan kadınlarımıza yükseköğretimin kapılarını tekrar açma fırsatı sunmaktadır. İlgili tüm adaylarımızın tercihlerinde kendilerine sağlanan bu kontenjanları da dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak isterim.

Üniversite tercihlerinizi yaparken hem Yükseköğretim Kurulu hem de diğer kurumlarımız tarafından sağlanan burslara ek olarak staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu olanaklar, eğitim hayatınızı daha da anlamlı kılacak ve gelecekte sizleri daha donanımlı hale getirecektir."

Yükseköğretimin, ülke için taşıdığı kıymetin farkında olduklarını aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz.

Son olarak, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ailelerin ve öğretmenlerin, üniversite adaylarımızın başarısı için gösterdiği destek ve çaba da büyük bir takdiri hak ediyor. Hep birlikte ülkemizin yeni yüzyılında daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm adaylara tercihlerinde kolaylıklar diliyorum."