ANKARA AA- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirine, veri ve kanıt temelli yaklaşımla politika geliştirme ve karar alma süreçlerini yönettiklerini, buna yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hem nicelik hem nitelik bakımından daha fazla meslek yüksekokulu mezununun sanayi sektöründe istihdamına öncelik verdiklerini belirten Özvar, bu amaçla geliştirdikleri Üniversite-Sanayi Eğitimi Projesi kapsamında, OSB'lerde kurulan MYO'lardaki imalat sektörü ve lojistikle ilgili programlara destek verdiklerini hatırlattı.

YÖK'ün verdiği desteklerin etkili ve verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığını izlemek amacıyla destek alan MYO'lardan veri toplandığını aktaran Özvar, bu veriler ile akademisyenlerin yerinde gözetim ve değerlendirme raporlarını esas alarak "Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokulları Genel Değerlendirme Raporu" hazırladıklarını ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşların ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını bildirdi.

"MYO mezunlarının bulundukları OSB'de istihdam edilmelerini öncelikli hedef olarak görüyoruz"

Erol Özvar, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücüne katılma ve istihdam oranlarının artırılmasına yönelik ciddi idari, mali ve ekonomik çabalar sarf ettiğini, bu hedefe ulaşmada üniversitelerin de önemli rol oynadığını anlattı.

Yükseköğretimin gençlerin iş dünyasında ve sanayide istihdam edilmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna işaret eden Özvar, MYO'lara verilen eğitim teşviki ile öğrencilerin sanayi ve iş dünyası ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesini, iş piyasasını tanımalarını, iş becerilerinin ve istihdamlarının artırılmasını ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

YÖK olarak bu hedefler doğrultusunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamak ve sanayide iş gücüne katılma oranlarını artırmak için bu teşvik mekanizmasını kullandıklarını belirten Özvar, şöyle devam etti:

"OSB'lerde üretim, istihdam ve sanayi sektörünün kendine özgü bir atmosferi bulunmaktadır. Üniversite-Sanayi Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizin sanayinin kendine özgü atmosferi içinde yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Günümüzde genç işsizliğin her ülkede temel bir sorun olarak görüldüğü düşünüldüğünde, MYO'lardan mezun gençlerimizin zaman kaybetmeden iş bulmalarının ve bulundukları OSB'de istihdam edilmelerinin ne denli önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır."