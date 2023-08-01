Haber: Beyza Betül Cihan

Sakarya'da yaşanan olayda, Hakan Mutlu ve arkadaşları çay içerken aniden acı içinde kıvranmaya başladı. Durumu ciddi olan Mutlu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Mutlu'nun sırtına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı.

Olayın detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir an geçiren Hakan Mutlu'nun başına gelen bu talihsiz olay herkesi şaşırttı. Polis ekipleri ve yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatmış durumda.

Konu ile ilgili Hakan Mutlu; "İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım. Hafif eğik duruyordum .Dik dursaydım zaten şu an daha büyük sorunlarla uğraşıyordum. Belki de hayatta olmayacaktım. Vücudumdaki ağrıları anlatamam.

Lütfen, havaya atış yapmasınlar; poligonlara gitsinler." dedi.