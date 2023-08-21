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Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.

Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.

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