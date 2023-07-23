Yunan basınına konuşan Dendias ABD’den alınacak F-35'ler ve Türkiye'nin F-16 alımı hakkında önemli sözler kullandı.

Vilnius Zirvesi sonrası Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin iyiye gittiğini belirten Dendias,” Uzun vadede ne olacağını bilmek zor. Beklentimiz iyi ilişkilerin sürdürülmesi yönünde ancak Türk siyasetinde gerilim yaratabilecek belirli noktaların olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor” dedi.

Zirvede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile olan görüşmesinin detaylarını paylaşan Dendias 'Sayın Güler ile görüşme bir tanışma toplantısıydı. Muhatabımla dürüst bir ilişki kurmak isterim. Önceki bakanlık dönemimde kanıtladığım gibi, dürüst kişisel ilişki önemli bir rol oynar ve özellikle sorunlar olduğunda iki bakan arasındaki doğrudan iletişime katkıda bulunur. Çavuşoğlu Bey ile en ufak bir açıklama yapmadan kritik anlarda bu nedenle hep görüştük' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu ile arasında geçen gerginlik

Geçmişte eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında geçen gerginliği yıllar sonra açıklayan Niakos Dendias, 'Türkiye ile savaşın eşiğine geldik, bu şaka değil' diyerek

“Bakan Çavuşoğlu ile Libya ve Doğu Akdeniz konusunu tartıştık, o benim arkadaşım. Tolere edilemeyecek şeyleri konuştuk. Herkesle anlaşabileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerginlik sonrası ortak bir yemeğe katıldıklarını ve 20 dakika boyunca kimsenin konuşmadığını belirten Dendias,”Akabindeki yemekte atmosfer korkunçtu. Çavuşoğlu masada hemen yanımda oturuyordu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN F-16 ALIMI

'ABD, Türkiye'ye modern F-16'ları vermeye başlarsa Yunanistan endişelenmeli mi? şeklindeki soruya Dendias, “Bu ABD ile Türkiye arasındaki bir konu. ABD'nin kendi çıkarına göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum, ancak NATO'nun bütünlüğü ve müttefiklerin egemenlik ve egemenlik haklarını ihlal etmemesi ABD'nin çıkarınadır diyebilirim” dedi. Açıklamasının devamında ise, "Türkiye'nin olası F-16 alımına karşı planlarımız var. Güç dengesi bozulursa onu tekrar düzenleyeceğiz.Endişelenmeye gerek yok. Tekrar ediyorum, bu konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı

HABER:DUHA SENA OSKAY