Haber: Mert Osman Erman

Aigai Sarayı, Yunanistan'ın kuzey liman şehri Selanik'e yakın bir yerde, 2.300 yıldan daha eski bir tarihte inşa edilmişti.

Daha sonra Romalılar tarafından tahrip edildi ve 19. yüzyılda başlayan kazılarla ortaya çıkarıldı.

Restorasyonu, AB'nin yardımıyla yapılan €20m (£17m; $22m) değerindeydi.

Cuma günü siteyi tekrar açan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, onu bir "küresel öneme sahip bir anıt" olarak tanımladı.

"Böyle anıtların anlamı tüm dünyanın mirası haline geliyor," dedi.

"Onu vurgulamalı, tanıtmalı ve her yeni yönü tarafından ortaya çıkarılan ufukları genişletmeliyiz."

Yeniden restore edilen bölümler arasında sarayın devasa sütun galerilerinin bazıları bulunuyor.

Site, Pazar günü halka yeniden açılacak. Saray, Büyük İskender'in babası olan Philip II tarafından inşa edildi ve güçlü Makedonya Krallığı'nın başkenti olan Aigai'nin (şu anda Vergina kasabası) bir parçasıydı.

Saray, klasik Yunanistan'ın en büyük binasıydı ve 15.000 metrekarelik bir alanı kaplıyordu ve büyük ziyafet salonları, tapınaklar ve avlulara sahipti.

336 M.Ö'de babasının suikastının ardından Makedonyalılar Kralı olarak taç giyen Büyük İskender, daha sonra Asya ve Orta Doğu'ya kadar uzanan bir imparatorluk kuracaktı.

Saray ve yakındaki Philip ve diğer Makedon kralı mezarları, Unesco Dünya Mirası Alanıdır.