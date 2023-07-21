İstanbul

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Güneş'in yargılandığı dava dosyasına ilişkin gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Kararda, terör örgütü PKK/KCK adına Türkiye'de ve Yunanistan'da faaliyet yürüten kişilerle irtibata geçen sanık Güneş'in yasa dışı yollardan Ekim 2021'de, Edirne'den Yunanistan'a geçtiği, buradan da örgütte eğitim almak üzere Irak'a gittiği yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtildi.

Sanığın, katıldığı örgütte yaklaşık 8 ay faaliyet yürüttüğü aktarılan kararda, Güneş'in, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen E.G. isimli kişiyle Erzurum'da bir otelde ayrı odalarda kaldığı ve aynı saatte buradan ayrıldıkları kaydedildi.

Kararda, sanığın incelenen cep telefonda, 1988'de Mardin kırsalında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına yazılan ve örgüt propagandası içeren "Le merdine bagoke" isimli şarkıya rastlanıldığı anlatılarak, sanığın terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve bunun tanık beyanlarıyla desteklendiği vurgulandı.

Sanığın birden fazla kod adı kullandığı, ideolojik eğitimler aldığı, örgüte bilerek ve isteyerek katıldığı belirtilen kararda, 2021'de Fransa üzerinden terör örgütünün kırsal kadrosuna katılan ve ikna faaliyetleri sonucu teslim olan Suat B'nin sanık Güneş hakkında örgütte yer aldığına dair beyanları bulunduğu aktarıldı.

Kararda, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesine rağmen savunmalarında örgüt eylemlerini kabul etmediği ve örgüt üyesi olmadığını beyan ettiği ifade edilerek, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı kaydedildi.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Güneş'in 2014'te kırsal alanda faaliyet göstermek üzere örgüte katıldığı, eylem yapmak için İstanbul'a geldiği, 2022'de yakalandığı anlatılıyor.

Sanığın Yunanistan'da geçirdiği 6 aylık süre içerisinde ne yaptığına dair esaslı bir savunmada bulunamadığı belirtilen kararda, bu ülkede eğitim alan sanığa, mezun olurken diğer örgüt mensupları tarafından AK-47 marka uzun namlulu silah ve 4 şarjör ile 120 fişek verildiği aktarılıyor.

İddianamede, Güneş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

AA