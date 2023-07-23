Haber: Mert Osman Erman

Özel tekneler, adanın doğusundaki plajlardan insanları toplamada Yunan sahil güvenliğine yardım etti.

Turistlerin tercih ettiği bölge olan alana Yunan donanma gemilerinin de yöneldiği bildirildi.

Yunanistan'ın yardımcı itfaiye başkanı, Rodos'taki yangınların hizmetinin şu anda karşı karşıya kaldığı en zorlu yangınlar olduğunu söyledi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre, herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Bakanlık, Rodos'un etkilenen bölgelerinden ziyaretçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve adadaki diğer otellere yönlendirildiğini söyledi. Adanın turist konaklamalarının %10'unun altını temsil eden bölgeler etkilenmiştir.

Bölgede beş helikopter ve 173 itfaiyeci görev yapıyor, Kiotari bölgesinde üç otelin yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi. Laerma, Lardos ve Asklipio bölgeleri de etkilenmişti.

Yardımcı itfaiye şefi Ioannis Artophios, deniz yoluyla daha güvenli bir bölgeye 2,000'den fazla kişinin taşındığını tahmin etti. Bir feribotun da insanları konaklamak için hazır olduğunu söyledi.

Bir İngiliz kadın, kardeşi ve kızıyla birlikte kaldığı otelden tahliye edildiğini ancak şimdi aşırı sıcaklıkta yüzlerce kişiyle birlikte bir plajda mahsur kaldığını söyledi.

Becky Mulligan, BBC'ye "Burada sadece küçük bir kulübe var ve çok sayıda kişi var. Çocuklar var, günün ortası, burada yardım olmadan mahsur kaldık, bu iğrenç" dedi.

Simon Wheatley, yemek yerken pizzasının üzerine kül düşmeye başladığını söyledi.

"Otel, bu durumun normal olduğunu ve otoritelerle iletişimde olduklarını söyledi," dedi BBC'ye.

Otelinin daha sonra tahliye edildiğini belirtti.

"Daha önce olduğumuz bir plaj barının yanmış olduğunu gördük. Duman çok kötüydü. İki bagaj bırakmak zorunda kaldık." Seyahat şirketi TUI, otellerinin küçük bir bölümünün etkilendiğini ve tedbir olarak müşterilerini başka konaklama yerlerine yönlendirdiğini söyledi.

Jet2 de Rodos'taki durumun farkında olduğunu ve müşterilerden yerel yönergeleri izlemelerini istediğini söyledi.

Slovakya'dan gelen itfaiyeciler cumartesi günü yangınlarla mücadele eden yerel ekiplere yardım etmek için Rodos'a ulaştı.

"Situasyon Rodos'ta ciddi ve son derece zorlu. Güçlü rüzgar ve hızlı değişen yangın yönü nedeniyle itfaiyeciler geri çekilmek ve hareket etmek zorunda kaldı," dedi Slovakya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Facebook'ta yayınladıkları gönderide.

Slovakya kurtarma ekibinin bir kısmının sahil tatil beldelerine tahliye çalışmalarına yardım etmek için hareket ettiği belirtildi.

Yunanistan bu hafta sonu daha yoğun bir sıcaklıkla karşı karşıya, meteorologlar sıcaklıkların 45C (113F) kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Ülkenin en üst düzey meteorologlarından biri, bu hafta sonunun 50 yıldır en sıcak Temmuz hafta sonu olabileceğini söyledi.

İtfaiyeciler ülke genelindeki onlarca orman yangınıyla mücadeleye devam ediyor. Atina'nın batısındaki bir bölge, Laconia'daki Güney Peloponez ve Rodos adası en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, sıcaklığın artmaya devam etmesiyle yeni yangınların çok yüksek riski konusunda uyarıyorlar.

İnsanlar evde kalmaları ve en sıcak saatlerde turistik bölgelerin, Atina'nın antik Akropolis'i de dahil olmak üzere, iki gün boyunca kapalı olacağı konusunda uyarıldı.

Yunanistan, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, bu ayın başlarında uzun süren aşırı sıcaklık dalgasına tanık oldu.

En sonki sıcak hava dalgası, ülkenin turizm endüstrisinin en yoğun olduğu döneme denk geldi.