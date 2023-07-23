Haber: Damla Oya Erman

Yönetmen Christopher Nolan'ın son eseri, daha önceki bir varoluşsal tehdidi ele alarak atom bombasının hikayesini yaratıcısı J. Robert Oppenheimer'ın gözünden anlatıyor ve bu karaktere "Peaky Blinders" yıldızı Cillian Murphy hayat veriyor.

Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. gibi ünlü isimlerin de yer aldığı film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in Pulitzer Ödülü kazanan biyografisi "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zafer ve Trajedisi" temel alınarak yapıldı.



J. Robert Oppenheimer kimdi?

Oppenheimer, atom bombasının babası olarak geniş çapta kabul edilmektedir. 22 Nisan 1904 tarihinde New York'ta doğdu ve babası Alman tekstil ithalatçısıydı. Uluslararası üne sahip bir fizikçi olarak hızla yükseldi ve ABD hükümeti tarafından Nazi Almanyası'nın tehdidini önlemek için bir atom bombası yaratmak üzere işe alındı.

Ancak kariyeri, dünyanın ilk nükleer patlamasını yaratma sonuçlarıyla başa çıkmakta zorlandığı için tartışmalarla gölgelendi.

Oppenheimer, 1945 yılında New Mexico çölünde uzak bir bölgede gerçekleşen Trinity testi bombasının patladığı gün, röportajcılara şunları söyledi: "Dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını biliyorduk. Birkaç kişi güldü, birkaç kişi ağladı, çoğu insan sessiz kaldı." Hindu dini kitap Bhagavad Gita'dan bir dizeyi hatırladığını belirtti: "Şimdi, Ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi.”

Oppenheimer, atom bombasının yaratılmasının II. Dünya Savaşı'nın sonunu getirmek için gerekli olduğuna inanıyordu. Ancak bombanın yaratılmasıyla dünyanın yok olmasını da sağladığı bilinciyle kahredildi.

Bu ahlaki çatışma sonunda, hidrojen bombasının yaratılmasına ahlaki ve politik nedenlerle karşı çıkarak ve hidrojen bombasının gelişimini yavaşlatmakla suçlanarak düşüşe geçti. ABD Atom Enerjisi Komisyonu (AEC), 1954 yılında şunları söyledi: "Dr. Oppenheimer, ulusal politikanın belirlenmesinden önce veya sonra termojenik programı coşkuyla desteklemiş olsaydı, H-bomb projesi daha fazla gayretle izlenirdi ve böylece bu alandaki erken başarı olasılığı artardı."

Manhattan Projesi nedir?

Almanya'da Adolf Hitler'in yükselişi, Albert Einstein, Leo Szilard ve Eugene Wigner gibi fizikçilerin, eğer Nazi'lerin nükleer bir bomba yapmayı başarırsa insanlık için oluşturacağı tehlikeye dair ABD hükümetini uyarmasına neden oldu.

Buna karşılık olarak, ABD hükümeti, subatomik parçacıklar üzerine yaptığı araştırmalarla uluslararası üne sahip olan Oppenheimer başkanlığında nükleer fizikçilerden oluşan bir ekip kurdu.

Manhattan Projesi olarak adlandırılan bu çalışmada, Oppenheimer ve ekibi araştırmalarını New Mexico'nun uzak bir bölgesi olan Los Alamos'a taşıdı ve Temmuz 1945'te dünyanın ilk nükleer patlaması gerçekleşti.

Bir aydan kısa bir süre sonra, 6 ve 9 Ağustos 1945 tarihlerinde ABD ordusu Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları attı ve anında 110.000 kişiyi öldürdü ve yıl içinde on binlerce kişi daha hayatını kaybetti. Aynı yılın Ekim ayında, Oppenheimer görevinden istifa etti.

Oppenheimer sonraki süreçte ne yaptı?

1947 yılında, Oppenheimer, New Jersey'deki Princeton'da Advanced Study Enstitüsü'nün başına geçti. 1947'den 1952'ye kadar, aynı zamanda Atom Enerjisi Komisyonu Genel Danışma Komitesi'nin başkanlığını da yaptı ve komite, Ekim 1949'da hidrojen bombasının geliştirilmesine karşı çıktı.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya Soğuk Savaş'a girdiğinde, Oppenheimer, ABD istihbaratı tarafından komünistlerle bağlantısı olduğu şüphesiyle suçlandı. Bu, ABD hükümetinin çeşitli alanlarda sözde komünist sızmalara karşı sıkı önlemler alma kararlılığıyla örtüşüyordu.

Oppenheimer, hidrojen bombasının yaratılmasına karşı çıkmasının yanı sıra, 1930'larda İspanya İç Savaşı'nda anti-faşist hareketi destekleyen komünist öğrencilerle arkadaşlığı nedeniyle sadakatsizlikle suçlandı.

Sonuç olarak, 1954 yılında güvenlik yetkileri ve ABD hükümetine danışmanlık görevi elinden alındı.

Bu arada, tam ölçekli nükleer savaş tehdidi uluslararası politikayı domine etmeye devam etti.

Oppenheimer, kalan yıllarını giderek artan bir şekilde ahlak ve bilimsel ilerlemenin çatışmasıyla ilgili kaygılarla geçirdi.

1966 yılında Advanced Study Enstitüsü'ndeki görevinden emekli oldu ve bir yıl sonra, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen yıl, ABD Enerji Bakanlığı, AEC'nin Oppenheimer'ın güvenlik yetkilerini iptaline dair sürecin "hatalı" olduğunu belirtti. Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, "Zaman geçtikçe, Dr. Oppenheimer'a yönelik sürecin ön yargılı ve adaletsiz olduğunu gösteren daha fazla kanıt ortaya çıkmış, onun sadakatine ve vatan sevgisine dair kanıtlar ise daha da teyit edilmiştir" dedi.