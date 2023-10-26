İstanbul

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden oluyor.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, yeni konut satışları 759 binle tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 8'e yaklaşmasıyla mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Bu durum piyasalarda belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini destekledi.

ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam etmesi tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler güçlü kalmaya devam etti.

Öte yandan, ülkede bilanço sezonu yoğun bir şekilde devam ederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in dün açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası hisselerinde yaşanan sert düşüş öne çıktı.

Alphabet'in gelir ve karı üçüncü çeyrekte artış kaydetmesine rağmen bulut biriminin gelir beklentilerini karşılayamaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. Alphabet hisseleri Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin üçüncü çeyrekte 1,6 milyar dolarlık zarar açıklaması ve tedarikçisi Spirit AeroSystems'deki kalite sorunları nedeniyle bu yıl için 737 tipi uçaklarına ilişkin teslimat tahminlerini düşürmesiyle yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Bugün ise Amazon ve Ford Motor başta olmak üzere yaklaşık 70 şirketin daha bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Emtia tarafında oynaklığın devam ettiği görülürken, dün yüzde 2 yükselen Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,8 azalışla 88,3 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 1.986 dolardan işlem görüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, açıklanan bilançolarla birlikte hisse ve sektör bazlı oynaklığın da güçlü kalacağı tahmin ediliyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ECB'nin ekonomiye yönelik projeksiyonlarının ise aralık ayındaki toplantıda yenileneceğini aktararak, bu toplantıda emtia fiyatlarındaki oynaklığın bankanın politikalarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin belirsizliklere yönelik yönlendirmelerin önem arz ettiğini bildirdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları da yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japon tahvillerindeki satış baskısı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 0,888 ile son 10 yılın zirvesine çıkarken, dolar/yen paritesi 150,48 ile son bir yılın zirvesini test etti.

Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceği ifade edilirken, bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 azalışla günü 7.424,97 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle günü 28,1372'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,1420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin para politikasının yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, ekim ayı TCMB'nin politika faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri,

15.15 Avro Bölgesi, ekim ayı ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, 3.çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması