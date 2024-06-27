ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığının geçen ay yayımladığı ocak-mart dönemi GSYH verisine ilişkin ikinci tahminlerde, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 73 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 ile artışını sürdürdü.

Ülkede yeni konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 11,3 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıa dün Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların ciddi bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmasının ardından dün Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 23 değer kazancıyla günü tamamladı.

Alman Bosch'un ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almayı değerlendirdiğine yönelik haber sonrasında da Whirlpool'un hisseleri yüzde 17 yükselirken, ABD'li teknoloji devi Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şirketin hisseleri günü yüzde 4'e yakın artışla kapattı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puanlık yükselişle günü yüzde 4,32 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,34'te bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 106,1 seviyesinden tamamlayarak son 2 ayın en yüksek günlük kapanışını kaydeden dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,9 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 2 bin 298 dolardan kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,3 yükselişle 84,4 dolara çıkarken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan, bu yıl küresel pay piyasalarında görülen teknoloji rallisinin borsaların yükselişinde öncü rol oynadığını aktaran analistler, sektörde yükselişin sonuna yaklaşıldığına yönelik endişelerin sürdüğünü de dile getirdi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,49, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün negatif seyir hakim olurken, bugün bölgede tüketici ve ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde, aşırı sağın olası başarısına yönelik endişelerin devam ettiğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks para politikasını gevşetirken acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane de reel özel tüketimin salgın öncesinde yapılan tahminlerin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyonun gevşemesi halinde daha fazla faiz indirimi gelir" dedi

Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç girişimi Rivian'a 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmasının ardından Volkswagen'in hisse fiyatı yüzde 1,64 düştü.

Uçak üreticisi Airbus’ın hisseleri, şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesiyle önceki gün yüzde 10'a yakın değer kaybetmesinden ardından dün de yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da negatif seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yükseldi.

Japon yenindeki değer kaybı sonrası Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yaptığı açıklamada, ani ve tek taraflı hamlelere karşı dikkatli hareket etmesi nedeniyle para birimini savunmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,7 artışla 160,9 seviyesine çıkarak son 38 yılın en yüksek seviyesini test ederken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 160,5 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, perakende satışlar mayısta yıllık bazda yüzde 3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,8429'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8330 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme

15.30 ABD, 1. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları