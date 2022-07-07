Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.413,44
ALTIN
968,20
DOLAR
17,28
STERLİN
20,72
EURO
17,67
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak

Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

ADANA'da çeşitli suçlardan aranması olan, cezaevinden kaçan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Yakalanan çok sayıda firari, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:37
Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kent genelinde çeşitli suçlardan aranması olan, borçlarını ve kesilmiş para cezalarını ödemeyen, cezaevinden kaçan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin adresini belirledi. Savcılık talimatıyla firarilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan çok sayıda firari, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından firarilerin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAsayişPolisşafak OperasyonuşüpheliSuçluFirari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın
Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın
Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi
Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi
Ayvalık'ta havai fişek yasağı
Ayvalık'ta havai fişek yasağı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans