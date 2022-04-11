Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,39
ALTIN
922,13
DOLAR
14,75
STERLİN
19,22
EURO
16,07
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığına 27...
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11...
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

ADANA'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2022 Pazartesi 09:00
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaçeteOperasyonUyuşturucuSilahPolisBaskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevinden izinli çıkıp, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Cezaevinden izinli çıkıp, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans