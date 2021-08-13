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Bartın'da selde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında suya kapılıp kaybolan Arife Ünal'ı (86) arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ağustos 2021 Cuma 10:26
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Bartın'da selde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Kentte 3 gün önce yaşanan sel felaketinden en çok zararı Zafer ve Akörensöküler köyleri gördü. Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Zafer köyünü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi. Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu. Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Isıya duyarlı dron ile bölge taranıyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor.

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Ayrıca sel nedeniyle yıkılan Bartın- Karabük yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. Bartın- Karabük yolunun kapanmasına neden olan Bahçecik köyü mevkiindeki köprünün çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınSelYağmurKayıpArama
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