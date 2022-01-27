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'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı

ADANA'da aşırı sürat yapan lüks otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce bir iş yerinin kepengine ardından park halindeki otomobile, daha sonra ise elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Özgür T., hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2022 Perşembe 09:45
'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür T., 01 ADM 248 plakalı lüks otomobiliyle Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde sürat yapıp, yol üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Daha sonra süratli bir şekilde Sucuzade Sokak'a dönen sürücü, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirip, önce bir iş yerinin kepengine, ardında da park halindeki otomobile çarpıp, aracı yaklaşık 30 metre uzağa savurdu. Kazalı şekilde yoluna devam etmeye çalışan Özgür T., Obalar Caddesi'ne çıkıp, ilk kaza yaptığı yerin yaklaşık 200 metre uzağında elektrik direğine çarpıp, durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Özgür T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanPolisDurIhtarAraçKaza
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