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Kanalda akıntıya kapılan 2 kardeş boğuldu

ŞANLIURFA’da, düşen balık oltasını almak için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Y.B. (12) ile kardeşi İ.B. (9) boğuldu.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:19
Kanalda akıntıya kapılan 2 kardeş boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi’nden geçen Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında meydana geldi. İ. ve Y.B. kardeşler ile İ.Y. kanalbalık tutmaya gitti. Çocukların demir parmaklıklar arasından attıkları olta suya düştü. Oltayı almak için suya giren Y.B. ve İ.B. kardeşler, akıntıya kapıldı. İki kardeşin peşinden suya giren İ.Y. (12) ise kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtuldu. İ.Y.'nin haber verdiği mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dalgıç polisler suda yaptığı aramada 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Kardeşlerin cesetlerinin kanaldan çıkarılması sırasında yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Y.B. ve İ.B. kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBalıkOltaSulama KanalıKanalBoğulmaKardeş
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