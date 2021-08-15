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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ağustos 2021 Pazar 11:05
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği; ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer salı öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca yurtta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDoğu KaradenizUyarıYağmurYağış
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