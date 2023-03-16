Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.216,96
ALTIN
1.173,15
DOLAR
19,00
STERLİN
22,93
EURO
20,18
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

16 Mart 2023 Perşembe 14:05
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

ŞANLIURFA  - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiIçme Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans