Sivas'ta 780 yerleşim yerine ulaşım yok

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de ana yollar ile mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 780 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 136 kişilik personel, 93 araçla kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, karla mücadele çalışma talimatı gereği hastalık, doğum ve ölüm yaşanan yerleşim yerlerinin yollarına öncelik veriyor.