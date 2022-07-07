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Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K. (43), evinde telefon kullanımı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ahmet Turan Güneş'i (23) tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K., evinde kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre, telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Abdullah Seçkin K., tabancasıyla Güneş'i ayak bileğinden vurarak yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Abdullah Seçkin K.'nin ifadesine başvurdu.

Abdullah Seçkin K., ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K.'den şikayetçi olmadı.

Öte yandan Abdullah Seçkin K.'nin, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas Vali YardımcısıSivasSilahYaralamaAbdullah Seçkin K.
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