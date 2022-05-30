Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.438,84
ALTIN
980,26
DOLAR
16,37
STERLİN
20,76
EURO
17,66
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...

Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

RİZE’nin Pazar ilçesinde Gökmen T. (47), tartıştığı çay işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi (22) tabanca ile ateş ederek öldürdü, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt'u (40) yaraladı. Olaydan sonra kaçan Gökmen T., yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:19
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Elmalık köyünde meydana geldi. Çay hasadı yaptıran Murat Kurt, işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai'nin yanına gelen Gökmen T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönen olayda, Gökmen T., tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 3 kişi yere yığılırken, Gökmen T. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Kaçan Gökmen T. ise jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizePazarçayçay IşçisiIşçiKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı
Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans