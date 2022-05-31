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Tekvando Milli Takım sporcusu Osman Kaplan, kalp krizinden vefat etti

ŞANLIURFA’da, arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada kalp krizi geçiren Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan (20), hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 16:05
Tekvando Milli Takım sporcusu Osman Kaplan, kalp krizinden vefat etti

Tekvando Milli Takımı'nda yer alan ve aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor forması giyen Osman Kaplan, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaştı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kaplan, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli tekvandocu Osman Kaplan için Yeni Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren, sporcular ve Osman Kaplan'ın yakınları katıldı. Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekvando Milli TakımıOsman KaplanVefatKalp Krizi
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