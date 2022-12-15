Uludağ’da beklenen kar yağmadı, kayak merkezleri sezonu açamadı

Geçen yıl 15 Aralık’ta kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçüldüğü, 17 Aralık’ta sezonun açıldığı Uludağ’daki kayak pistlerinde bu yıl sonbahar renkleri hakim. Uludağ’da 19 Aralık’ta kar yağışı beklenirken, otel yöneticisi Harbi Türk, “Biz endişelenmiyoruz, Uludağ’da yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı” dedi.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da 15 Aralık’ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Geçen yıl 15 Aralık’ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki kayak pistlerinde şu an sarı ve yeşilin tonları hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bölgede 19 Aralık’ta kar yağışı bekleniyor.

YILBAŞINDA 46 SANTİM KAR VARDI

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da geçin yıl 17 Aralık’ta 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile birlikte sezon açılmıştı. 21 Aralık’ta 65 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı yeni yılı Uludağ’da karşılamayı planlayan tatilcileri sevindirirken, pistlerde yoğunluk oluşmuştu. 2022 yılını da kar yağışıyla karşılayan Uludağ’da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde ise 46 santimetre kar vardı.

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağ’a, 19 Aralık’ta yağması beklenen kar yağışının ardından sezonun açılması öngörülüyor. Sezonda konaklama ücretlerinin, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıktığı Uludağ’a bu yıl özellikle Rus ve Arap turistlerin rağbet göstermesi bekleniyor.

‘ULUDAĞ’DA YİNE KARLI VE BEMBEYAZ GÜNLER GÖRECEĞİZ’

Uludağ’da sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, “Uludağ’da hazırlıklar bitti, bütün tesisler hazırlıklarının son aşamasına geldi ve bazı oteller de açıldı. Kasımın son günlerinde mevsimin ilk kar yağışı düştü ancak daha sonra hava koşulları farklı ilerledi. Tabi kar olmayınca misafirlerimiz de kaygılanıyor. Ancak kaygılanmalarına ve üzülmelerine hiç gerek yok” dedi.

Beklenen kar yağışı ile birlikte yılbaşı öncesi Uludağ’da sezonun açılacağının altını çizen Türk, “Geçen sene ocak ve şubat aylarında yağan kar yağışının bu yıl da olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Uludağ’da da iyi bir kayak sezonu geçecek. Geçen yıl 17 Aralık’tan sonra kar yağdı Uludağ’a. Bu yıl da 20 Aralık’tan sonra kar yağması öngörülüyor. Zaten yılbaşına doğru tesislerimin açılışı gerçekleşecek, biz endişelenmiyoruz. Uludağ’da yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı, Uludağ’ın diğer ismi de biliyorsunuz ki ‘Beyaz Cennet’. Uludağ’da yine karlı ve bembeyaz günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.