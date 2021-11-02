Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,536.32
ALTIN
550.59
DOLAR
9.55
STERLİN
13.04
EURO
11.09
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim...

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

MALATYA'da Nursel Taşkın'ı (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi İrfan Taşkın (40) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. İrfan Taşkın, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2021 Salı 09:49
0 Okunma
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, akşam saatlerinde eşi Nursel Taşkın'ın, oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışma sesini duyanlar tarafından çağırılan sağlık görevlileri, Nursel Taşkın'ı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisi İrfan Taşkın ise polis ekiplerine teslim olarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaCinayetKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans