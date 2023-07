İSTANBUL- Komedinin efsane isimlerini komedi severlerle buluşturan YBY Woods, ormanda stand up konseptinde tiyatronun usta ismi Zafer Algöz ile yazar ve oyuncu Can Yılmaz’ı ağırladı. “Burda Olan Burda Kalır” isimli gösteriyle YBY Woods sahnesinde buluşan ikili; hatıralarından paylaştıkları komik anlarıyla, eğlenceli diyaloglarıyla ve yaptıkları taklitlerle stand up sevenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz da sürpriz yaparak seyirciler arasında yer aldı ve büyük ilgiyle karşılandı.

Sadece gösteri anında değil, tüm günün orman havasında keyifle geçmesi için kapılarını 15.00’te açan YBY Woods stand up show’dan önce de eğlenceli aktiviteler düzenledi.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz stand up deneyimleri yaratmaya devam ediyor

HABER: BÜLENT ÇAMCI