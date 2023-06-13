ANKARA

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam için Asgari Ücret Komisyonu'nun yapacağı ilk toplantı bugün gerçekleşiyor. Komisyon, ara zam oranını görüşmek üzere bugün toplanıyor.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edeceği komisyonda 5’er temsilci yer alacak.

Bugün saat 14.00’de gerçekleşecek komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.

TOPLANTI ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

Toplantı öncesi komisyonda işvereni temsil eden TİSK Başkanı Burak Akkol, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Akkol şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücret güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."

Burak Akkol'un ardından işçiyi temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan da asgari ücret için kritik açıklama geldi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz. Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

HABER:SELÇUK BULUT