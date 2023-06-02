BULBOACA AA- Zelenskiy, Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini” belirtti.

Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, “Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor.” dedi.

Ukrayna’ya F-16 uçakları sağlama kararı için Batılı ortaklarına teşekkür eden Zelenskiy, ancak uçakların belli bir süre sonra teslim edileceğini anımsattı.

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Uçakları teslim alana kadar yaşamak zorundayız. Bunu mutlaka yapacağız ama bunun için korunmaya ihtiyacımız var. Uçağımız olana kadar daha fazla Patriot'a ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“Transdinyester sorununun çözümünde Ukrayna kilit rollerden birini oynayacak”

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Zelenskiy, söz konusu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının "cansız" olduğunu belirtti.

Zelenskiy, “Güçlü bir devletin, toprağını geri kazanmış muzaffer bir devletin konumundan konuşmak gerekecek. Moldova’nın birliği açısından bu ülke ile ortak tutumumuz var.” şeklinde konuştu.

Romanya ve diğer ortakların Transdinyester sorununun çözümüne dahil olabileceğine işaret eden Zelenskiy, “Ancak Ukrayna kesinlikle kilit rollerden birini oynayacak. Çünkü ortak sınırımız var.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Transdinyester’deki Rus birliklerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin soruya, “Yaşamak isteyecekler. Gidecekler.” yanıtını verdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Transdinyester sorununun çözümünde yalnızca Moldova’nın talebi olması durumunda tepki verebileceklerini ve yardım edebileceklerini dile getirdi.