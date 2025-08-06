Henüz 13 yaşında reklam filmleriyle sektöre adım atan Zeynep Yılmaz, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. Bir dönem reklam oyunculuğu ve besteciliğiyle dikkat çeken Yılmaz, şimdi popüler bir şarkıya single yapmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir Amsterdam’da yaşayan başarılı sanatçı, Türkiye’deki sahne çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. Sanatçı kimliğiyle tanınan Yılmaz’ın abisi Rüzgar Yılmaz da özgün müzik dünyasındaki başarısıyla biliniyor. İkili, ilerleyen dönemde aynı projede buluşarak müzik dünyasında ses getirmeyi hedefliyor.

Zeynep Yılmaz, yıllar sonra sahnelere dönüşü için “Bu kez çok daha güçlü geliyorum” diyerek hayranlarına unutulmaz sürprizler vadetti.