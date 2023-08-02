İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ilçe genelinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara yaz döneminde de destek olmaya devam ediyor. İlçedeki 14 okulun iç ve dış cephesini boyamaya devam eden Zeytinburnu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere tertemiz ve rengârenk okullarda ders başı yapma imkânı sunuyor.

İlçe sınırları içerisindeki Atatürk İlkokulu, Zeytinburnu Borsa İstanbul Anaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Zeytinburnu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Kazım Özalp İlkokulu, Nuripaşa İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, İstanbul Ticaret Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kız Anadolu Lisesi ve Fatma Süsligil İlkokulu’nun iç cepheleri boyanırken; Ziya Gökalp İlkokulu, Toki Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu, Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi ve Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de dış cephe boyama işlemleri yapılacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül 2023 tarihine kadar ilçedeki 14 okulun boya yenileme işlemi tamamlanmış olacak.

HABER: METE YILMAZ