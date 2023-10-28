Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zeytinyağı ve pirina yağının analiz yönteminde Zeytinyağının Pazarlama Standartlarının Uygunluk Kontrolleri ve Analiz Metotlarına İlişkin 29 Temmuz 2022 tarihli ve (AB) 2022/2105 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alındı.

Halen faaliyet gösteren ve tebliğ kapsamında resmi kontroller için gıdalarda analiz yapan kurum ve kuruluşlara, 1 Haziran 2024 tarihine kadar uyum süresi tanındı.

20 Kasım 2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53) yürürlükten kaldırıldı.