Haber: Mete Yılmaz

Zhai Jun, dün Arap ülkelerinin Çin’deki büyükelçileri ve Arap Birliği’nin Çin Temsilciliği yetkilileriyle bir araya geldi.



Arap ülkelerinin temsilcileri, görüşmede İsrail’in operasyonlarının uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine işaret ederek, Çin’in Filistin sorununa uzun süredir adil bir tutumla yaklaşmasını övgüyle karşıladıklarını belirtti. Temsilciler, Çin’in bu konuda yapıcı rol oynamayı sürdürmesini istediklerini de ifade etti.



Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Çin’in İsrail ile Filistin arasındaki gerginliğin tırmanması, çatışmalarda çok sayıda sivilin ölmesi ve yaralanması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu kaydetti.



Çin’in uluslararası hukuku ihlal eden ve sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı çıktığını yineleyen Çinli temsilci, tarafları gerginliğe sağduyuyla yaklaşmaya ve sivilleri korumaya çağırdı.



İki devletli çözümün İsrail ile Filistin arasındaki barışın temelini oluşturduğuna dikkat çeken Zhai, Arap Birliği’nin sorunun çözümünde olumlu rol oynamasını da desteklediklerini söyledi. Zhai Jun, Çin’in, Filistin halkının karşı karşıya olduğu insani krizi hafifletmek için Filistin’e insani yardım sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.