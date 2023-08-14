Haber: Beyza Betül Cihan

Girgin, daha sonra kumsaldan 100 metreyi açığa giderek, zıpkınla balık avlamaya başladı. Uzun bir süre sudan çıkmayınca aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ve bot su altında ve su üstünde arama yaptı. Dalgıçlar Girgin'in cansız penceresii son gördüğü yerin 10 metrede 5 metre derinliğinde bulundu. Sudan çıkarılan Girgin, ambulansla otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi Girgin'in sudan çıkarıldığı ve sinir krizleri atlatıldı. Hayatını kaybedenler Girgin'in farklı yerlerde de hayatta daldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.