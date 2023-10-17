İstanbul

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Taner Senseven, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye Kupası çok keyif verir, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterir. Tek maçlık müsabakalarda her zaman iddia vardır. Favori takım yenilebilir, bu da futbol adına özel bir durumdur. Şimdi de sürprizlere çok açık. Bu kupanın 16 şampiyonu var. Bu şampiyonların 5 tanesi lig şampiyonu da oldu. Bölgesel Amatör Lig'in devreye girmesiyle 81 ili kucaklayan bir yapı oluştu. Cizre, Amasya, Boyabat gibi gruplara yükselip Süper Lig takımlarıyla eşleşen ekipler oldu." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son dönemde başarılı bir dönem geçirdiğinin de altını çizen Düşmez, şunları söyledi:

"Bundan iki gün önce Konya'da yaşadığımız başarı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt gidecek olmamız çok değerli. Kulüplerin başarıları çok önemli. UEFA sıralamasında yukarıya çıkmamız çok kıymetli. Büyük mesai harcanıyor, kulüplerle yakın ilişkiler kuruluyor. Bu noktada ciddi bir ivme kazanıldığını düşünüyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor

Boluspor-Karaman FK

Adanaspor-Hacettepe 1945 SK

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Gaziantep FK-Efeler 09 Spor

Ümraniyespor-Orduspor 1967

Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK

Somaspor-Talasgücü Belediyespor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor

İstanbulspor-Kepezspor

Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor

Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK

Manisa FK-Pazarspor

İnegölspor-Belediye Derincespor

EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor

Atakaş Hatayspor-Sarıyer

Altay-Aliağa Futbol

Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor

Erzurumspor FK-Diyarbekirspor

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor

Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor

Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK