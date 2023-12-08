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88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

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