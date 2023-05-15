İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

25 Mayıs Perşembe:

Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor Down sendromlu basketbolcular, Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inanıyor

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

AA