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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

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