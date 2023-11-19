Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak var

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak var

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.