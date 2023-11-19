Aytaç Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu Efsane filmi, dünyanın merkezi Çorum’da Çorumlularla röportajı yaptı.





Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane film ekibi Çorum’da sokağa çıktı. Çekimler süresince sık sık Çorumlularla bir araya gelerek vakit geçiren Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir, “Çorum mu Bodrum mu?” sorusunu yöneltmesi eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarttı. İkilinin ezici şekilde aldıkları yanıt ise ‘Çorum’ oldu.



Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan Efsane filmi, Selçuk Aydemir imzası ve güçlü oyuncu kadrosu farkıyla 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatacak.



Filmin Konusu

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.